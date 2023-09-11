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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة تكلف فريقا لدعم ليبيا في مواجهة العاصفة دانيال

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت جانيون، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي، بمواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي تسببت في غرق مناطق كاملة تضم آلاف السكان.

وبحسب تليفزيون «الوسط» الليبي تشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان مئات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة «دانيال»، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وكتبت «جانيون»، عبر حسابها على منصة «إكس»، تويتر سابقًا، اليوم الاثنين: «أُعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال، الذي ضرب المناطق الشرقية، وبصفتي المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفتُ فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي».

الامم المتحده ليبيا
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