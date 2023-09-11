أستاذ مناخ: "دانيال" عاصفة وليست إعصارا وتأثيرها سيصل إلى القاهرة

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن العاصفة "دانيال" القادمة إلى مصر من ليبيا هي مجرد منخفض جوي، لافتًا إلى أن الأعاصير تتكون فوق المحيطات عند المناطق المدارية والاستوائية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن العواصف في البحر المتوسط تكون عبارة عن منخفضات جوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المنخفضات الجوية يكون تأثيرها قويا عندما تكون لها عمود في طبقات الجو العليا منخفض جوي آخر، وبالتالي هذه المنخفضات تقوى في البحر، لذلك العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا.

وذكر أن الرياح المصاحبة للعاصفة قد تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة، بينما في حالة الإعصار قد تصل 500 كلم في الساعة، معقبًا: "العاصفة دانيال بدأت قوية في اليونان، واكتسبت طاقة من البحر في أثناء حركتها، وضربت السواحل الليبية بقوة أدت إلى حدوث سيول وفيضانات؛ نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار من السحب الركامية الرعدية في فترة قصيرة".

وأوضح أن تأثير العاصفة "دانيال" سيكون ضعيفا على السواحل الشمالية الغربية لمصر اليوم، لافتًا إلى أن العاصفة "دانيال" ستضرب السلوم ومطروح وغرب الإسكندرية برياح متوسطة الشدة سرعتها لا تتجاوز 60 كلم في الساعة، تصاحبها أمطار ليست بالغزارة التي كانت على السواحل الليبية.

وأشار إلى أن العاصفة سيمتد تأثيرها على مناطق القاهرة بأمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة، منوها بأن الطقس في مصر سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع انتهاء العاصفة "دانيال" مساء الأربعاء المقبل.