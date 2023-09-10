مدير الأمن العام اللبناني يدعو هيئة العمل الفلسطيني لاجتماع طارئ غدًا لبحث الوضع بـ"عين الحلوة"

دعا المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى اجتماع طارئ مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان في مقر المديرية العامة وذلك في الثانية بعد ظهر غد الاثنين لبحث الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان.

جاء ذلك في ضوء تصاعد حدة الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي في مخيم عين الحلوة وسط سقوط قتلى وجرحى، فيما أدى الرصاص الطائش إلى العديد من الإصابات في محيط المخيم بمدينة صيدا وبعض ضواحيها.

وكانت الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين قد فشلت في الضغط من أجل وقف إطلاق النار داخل المخيم.

وتتألف هيئة العمل الفلسطيني المشترك من ممثلين لمختلف الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى جانب مسئولين عن الحوار اللبناني الفلسطيني.