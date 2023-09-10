«الوطنية للانتخابات»: نعمل على إنجاح وإنجاز الاستحقاق الانتخابي

عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم الأحد، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.