ندوة توعوية لدعم الأسرة بالعريش

نفذت وحدة السكان الفرعية بمجلس ومدينة العريش ندوة توعوية تحت عنوان " تحدث معه " احدى مبادرات وزارة التنمية المحلية والتى تهدف الى دفع الرجل للعودة الى دوره الريادي فى الاسرة كما تهدف مساعدة الجمهور المستهدف من الرجال والشباب الذكور في كافة الأعمار والمراحل التعليمية، والمقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثًا، في اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة لتحافظ على تنميتها واستقرارها حتى يتم رفع وعى الرجل بالأمور الحياتية.

تأتي الندوة فى اطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتعليمات العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مديرة برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية

واشارت حنان سالم مديرة الوحدة الفرعية للسكان بمجلس ومدينة العريش بان الندوة ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالطلاق، الزواج المبكر، البطالة، الادمان، الصحة الانجابية، زواج القاصرات، ختان الإناث، اختيار شريك الحياة، والتفاهم الاسري وغيرها من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية

وقالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان تلك الندوة تأتى في اطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها.

واشار خالد عبدالحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة عقدت بديوان عام مجلس مدينة العريش تحت اشراف اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش وحضور اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش حنان سالم سالمان، وفاء احمد الشحات وعددا من التنفيذيين بالجهات الشريكة بالإضافة الى عددا من الشباب من المقبلين على الزواج من الجنسين .