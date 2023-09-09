"المصريين الأحرار": انضمام الشباب للاتحادات الطلابية أول خطوة لكسب الخبرات

قال محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، أن إنضمام الشباب للاتحادات الطلابية في الجامعات هي أول خطوة صحيحة لكسب الخبرات والتأهيل للعمل السياسي والحزبي، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار به قيادات واعدة من الشباب.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل».



وأكد مخاليف، على أهمية التمكين السياسي للشباب من خلال دورات تدريبية ومشاركتهم في الندوات والمؤتمرات والفاعليات السياسية، التي تتميز بزخم كبير واكتسابهم الخبرات.



أدار الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

