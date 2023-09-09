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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. البرتغال تفوز على سلوفاكيا بـ«طلوع الروح»

مباراة البرتغال ضد
مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا
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حقق منتخب البرتغال، مساء أمس الجمعة، فوزًا صعبًا على نظيره السلوفاكي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وسجل برونو فيرنانديز، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43 من صناعة برناردو سيلفا، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده، رفقة رافائيل لياو وبرناردو سيلفا، ليحقق المنتخب البرتغالي العلامة الكاملة في تصفيات يورو 2024.

وبتلك النتيجة، واصل منتخب البرتغال صدارته لجدول ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب سلوفاكيا عند 10 نقاط في وصافة الترتيب.

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