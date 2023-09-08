الاتحاد الدولي للكاراتيه يوافق على تنظيم مصر بطولة العالم 2025

أرسل الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة أنطونيو سبينوس، خطابًا إلى الاتحاد المصري للكاراتيه بقيادة محمد الدهراوي يتضمن الموافقة على تنظيم مصر لبطولة العالم عام 2025.

جاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي عبر الفيديو كونفرانس، والذي شهد حضور أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

جاء نص الخطاب كالتالي:-

بالاشارة إلى عرض الاتحاد المصري للكاراتيه لتنظيم بطولة العالم للكبار فردي لعام 2025 في مدينة القاهرة (المرحلة النهائية)، نسعد لإخباركم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي قد وافقت في اجتماع يوم 2023/9/5.

ويجب أن تعتمد تلك الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي التي سوف تعقد في بطولة العالم القادمة بمدينة بودابست يوم 2023/10/23 وفقا للنقطة رقم 1.2 في القواعد التنظيمية للاتحاد الدولي،

سوف يندرج ذلك الاعتماد في جدول الاعمال الخاصة بالاجتماع للمناقشة، لذا مطلوب تحضير عرض خاص بتلك النقطة مدعوما بفيديو او باوربوينت.

على الجانب الآخر، يواصل المنتخب المصري للكاراتيه استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي تقام في المجر خلال شهر أكتوبر المقبل، من أجل التتويج بالعديد من الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.