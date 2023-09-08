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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية لمركز ديرب نجم غدا

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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تابعت  الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدا السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٩ لقرية منشأة صفوت مركز ديرب نجم بالشرقية ، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في ١٠ تخصصات طبية .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

الإرشاد الزراعي الدورات التدريبية السيد رئيس الجمهورية القافلة التنموية الشاملة
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