رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الموجة شديدة الحرارة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رفع الاستعدادات القصوى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة، والتي تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والقرى وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة أحداث الطقس أولًا بأول، بعد تداعيات ارتفاع في درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وتوفير الاستعدادات اللازمة لاستقبال حالات مصابي الإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه يجب على المواطنين بالمحافظة توخي الحذر وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، منعًا للتعرض لأضرار صحية نتيجة الحرارة المرتفعة على جسم المواطن، والتي يمكن لها أن تتسبب في الإصابة بضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، بالإضافة إلى جفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي، وسرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا ينتج فقدان للوعي، وفي بعض الأحيان تكون قاتلة والتي تتطلب رعاية صحية تحت إشراف طبيب معالج.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أنه لا بد من تجنب المواطنين التعرض لأشعة الشمس الحارقة بشكل مباشر خلال الموجة الحارة، وخاصة في أوقات الذروة طوال ساعات النهار وحتى وقت انكسار موجة الشمس الساعة الرابعة والنصف مساءً، كما يفضل عدم خروج مرضى ضغط الدم والسكري والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، إلا للضرورة القصوى.

هذا فيما تواجه محافظة الوادي الجديد، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، والتي تبلغ اليوم الخميس ذروتها لتصل إلى 45 درجة مئوية، وترفع محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تحدث أثناء مواجهة موجة الطقس شديد الحرارة.