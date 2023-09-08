أوكرانيا: روسيا تنشر فرقاطة بثمانية صواريخ "كاليبر" بالبحر الأسود

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 03:25 م

أعلنت قيادة قوات الدفاع الجنوبية بالجيش الأوكراني اليوم /الجمعة/ أن الجيش الروسي نشر الفرقاطة الحربية "الأدميرال ماكاروف" في الخدمة بالبحر الأسود، وهي مجهزة بما يصل إلى ثمانية صواريخ من طراز "كاليبر".

وقالت رئيسة المركز الصحفي بقيادة قوات الدفاع الجنوبية ناتاليا هومينيوك - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إنه بالنسبة لمنصات الصواريخ، فقد قام الروس في الآونة الأخيرة بسحبها لعدة ساعات، وأبقوها في الخدمة ثم أطلقوها مرة أخرى.. والليلة الماضية، سحبوا حاملات الصواريخ مرة أخرى، والآن أصبحت الفرقاطة القتالية (الأدميرال ماكاروف) في الخدمة، بالطبع للقيام بمهمات قتالية وهي مجهزة بما يصل إلى ثمانية صواريخ كاليبر، وهذا يزيد من مستوى التهديد الصاروخي".

وأضافت المسئولة الأوكرانية أن التجمع البحري للروس في البحر الأسود مستمر في الانتشار؛ حيث إنهم ييناورون في منطقة مفتوحة.. وتابعت: "نلاحظ حاليًا وجود 11 سفينة في البحر الأسود وواحدة في بحر آزوف.. هذه ممارسة منتظمة، معظمهم يختبئون خلف السفن المدنية".

من ناحية أخرى، أعلن يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة "زابوروجيا"، أن القوات الروسية قصفت 29 بلدة تابعة للمنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مالاشكو - بحسب وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "تعرضت العديد من البلدات في زابوروجيا للقصف 93 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ ".. مضيفا أن البلدات اللاتي تعرضت للقصف هي: (أوريخيف وروبتين ونوفوداريفكا ومالينفيكا وشارفين وكاميانسكي).

وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 54 عاما؛ نتيجة لقصف صاروخي في "بريمورسك".

وميدانيا.. لقى شخص حتفه فيما أصيب تسعة آخرون؛ إثر هجوم صاروخي شنته روسيا في مدينة "كريفيي ريه" الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرهي ليساك - عبر منصته على "تلجرام" - إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مبنى إداري في "كريفيي ريه" بمنطقة "دنيبروبتروفسك".

ووفقا للمعلومات الأولية، قتل شخص وأصيب تسعة وتم انتشال ثلاثة آخرين من تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" أوكرانيا.

ونتيجة الهجوم، اشتعلت النيران في أحد الجراجات وغطت مساحة قدرها 200 متر مربع.

وفي المقابل، أعلنت إيرينا فولك المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، كبح نشاط جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم "الرمز الأبيض" في العاصمة موسكو.

وقالت فولك ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الوزارة تمكنت من كبح نشاط جماعة (الرمز الأبيض) النازية الجديدة التي أعد أعضاؤها سلسلة من الجرائم الخطيرة على أراضي روسيا، بما في ذلك ضد مصالح الدولة".

وأوضحت المسؤولة الروسية أن "مديرية مكافحة التطرف بوزارة الداخلية الروسية قامت بالتعاون مع الهيئات الأمنية المختصة الأخرى، بوقف نشاط قادة مجموعة (الرمز الأبيض) النازية الجديدة، التي يقيم أعضاؤها اتصالات مع منظمات يمينية متطرفة أجنبية".. مشيرة إلى احتجاز كافة المشاركين النشطين في هذه المجموعة الإجرامية في موسكو، دون أن تشير إلى عدد الأشخاص المنتمين لهذه الجماعة الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليهم في موسكو.

وأضافت فولك أنه "يوجد بين أعضاء هذه المجموعة العديد من أصحاب السوابق الذين تمت إدانتهم في فترات سابقة بجرائم متطرفة وخطيرة ضد المجتمع"، مؤكدة أن عملية التفتيش التي جرت في أماكن إقامتهم؛ أسفرت عن اكتشاف رموز وأدوات وأدبيات نازية، وكذلك ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأسلحة تدريب وذخيرة.