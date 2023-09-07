ماذا قالت النيابة بشأن مصرع وإصابة 12 عاملا بالجيزة ؟

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالإستعلام عن الحالة الصحية ل ٩ أفراد إصيبوا في حادث تصادم على طريق الوادي بمدينة الصف في الجيزة، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما صرحت النيابة بدفن جثامين ٣ عمال إصيبوا في ذات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد السبب وراء الحادث.



كان ضباط مباحث قسم شرطة الصف قد تلقوا إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث مروري ومتوفين على طريق الودي بمدينة الصف.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبعمل التحريات تبين إصطدام سيارة ربع نقل وتروسيكل نتج عنه وفاة 3 عمال وإصابة 9 آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة في الجيزة.