رسميًا.. الفيحاء السعودي يتعاقد مع نجم منتخب المغرب

أعلن نادي الفيحاء السعودي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع نجم منتخب المغرب عبدالحميد صابيري، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الفيحاء مع صابيري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار مع وضع بند خيار الشراء مقابل 2.5 مليون يورو بعد نهاية الإعارة.

ولعب صابيري الموسم الماضي مع سامبدوريا الإيطالي معارًا وشارك معه في 21 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

ورحب الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالوافد الجديد عبدالحميد صابيري، بمقطع فيديو، معلقًا عليه: «هناك رجال في الفيحاء، صابيري أحدهم».

وأكد حساب الفيحاء حصول صابيري على الرقم 77، وفي انتظار ظهوره الأول مع الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وتألق عبدالحميد صابيري مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، وأسهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع بالمونديال، في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق.