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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

هدية 400 شجرة زيتون لمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية

اهداء معاهد منطقة
اهداء معاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية ٤٠٠ شجرة زيتون
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أهدت مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، ٤٠٠ شجرة زيتون إلى المعاهد الأزهرية بمنطقة شمال سيناء، في إطار المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعمير وتجميل سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وعلى رأسها قطاع الزراعة.

وأعرب محمد عبد العظيم، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية عن امتنانه لتلك المبادرة الطيبة والتي تعد هدية للأجيال القادمة، مشيرا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بزراعة الأشجار عندما قال: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا».

حضر اللقاء، قيادات من منطقة شمال سيناء الأزهرية، والمهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد القبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

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