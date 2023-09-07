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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الاسكندرية ووزير التجارة يفتتحان المجمع الصناعي الأكبر ببرج العرب

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووزير التجارة
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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم، المجمع الصناعي لشركة لكترو الحبشي للصناعات الكهربائية، والذى يُعد الأكبر من نوعه فى مصر والشرق الأوسط ، ويصل حجم الإستثمار به إلى 500 مليون جنية.

وأكد الشريف، أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتي في إطار  تعزيز الشراكة الصناعية المصرية والصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الإبتكارية وإدخال أحدث الإبتكارات الصناعية إلى السوق المصري .

تفقد المحافظ والوزير؛ أقسام المجمع الصناعي المكون من أربع مصانع، ( 3 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز "الباس داكت"، ومصنع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط)، وذلك لإنتاج مسارات كهربية سابقة التجهيز (البسبار) - والفيوزات وقواعد الفيوزات - لوحات كهربائية فى مصر والشرق الأوسط.

ولفت الشريف؛ إلى أن المجمع الصناعي يقع في المنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب، وهو المجمع الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة و الماكينات اللازمة، مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات، مشيرا إلى أن المجمع يقوم على تشغيل نحو ٦٠٠ عامل.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة Chint الصينية وهي شركة عالمية متخصصة في تصنيع المنتجات والحلول الكهربائية.

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