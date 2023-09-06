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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد مباراة مصر الأوليمبي وروسيا الودية

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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يواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا وديا غدا الخميس ضمن الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر ان يلتقي الفراعنة الصغار مع نظيره الروسي وديا غدا الخميس بإستاد السويس الساعة السابعه مساء.

ويدير مباراة المنتخب الأولمبي الودية ونظيره الروسي الحكم الدولي ابراهيم نور الدين.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى كلا من: «حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر».

المنتخب الأوليمبي المصري موعد المباراة روسيا وديا
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