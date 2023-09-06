مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع هدافة كأس العالم للسيدات 2023

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع اليابانية هيناتا ميازاوا، قادمة من نادي مينافي سينداي الياباني، وهدافة كأس العالم للسيدات.

وقال النادى الإنجليزي عبر صفحته الرسمية: مع الترحيب باللاعبة الجديدة التي نالت الحذاء الذهبي، كهدافة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، برصيد 5 أهداف".

ونشر الموقع تصريح ميازاوا صاحبة الـ 23 عاما، التي أبدت سعادتها بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قائلة: "أنا سعيدة للغاية، لكوني جزءا من هذه العائلة الرائعة، ومع هذا الفريق الرائع".

وأضاف: أتطلع حقا للبدء معهم، وأتمنى أن يثير أسلوب لعبي إعجاب جماهير مانشستر يونايتد".

يذكر أن ميازاوا حققت إنجازات مع منتخبات بلادها لمختلف الفئات، حيث حصدت الفضية والمركز الثاني في كأس العالم للناشئات 2016 في الأردن، قبل الفوز بكأس العالم للشابات 2018 في فرنسا.