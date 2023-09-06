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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معسكر الأهلي في النمسا.. الفريق يخوض مرانه الأخير ويستعد للعودة إلى القاهرة

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في النمسا
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أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في النمسا صباح اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من معسكر الإعداد في النمسا.

وخاض الأهلي المران الأخير في النمسا، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على إجراء مران صباحي، قبل أن يقوم اللاعبون بحزم حقائبهم استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

وقام كولر بإعطاء اللاعبين محاضرة فنية قصيرة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية.

 وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية في مباراة أمس، ثم تدريبات خفيفة بالكرة، بينما خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 1.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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