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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 209 محاضر تموينية بالمنوفية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز  اليوم الأربعاء ، والتي أسفرت عن  تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة ما بين 100 محضر مخالفات مخابز و109 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر  وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة  وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، وهذا تضمن ضبط 5 أطنان مواد غذائية بدون مستندات و11 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء.
حيث أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين  إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها  تحرير محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي للتصرف فى كمية قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتجميع 147 بطاقة تموينية للتربح منها دون وجه حق، ومحضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للحلوى وبحوزته 2 طن سكر ، 2 طن دقيق فاخر، طن زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين .

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