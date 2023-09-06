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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي شابين مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا - المحلة، في محافظة الغربية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق طنطا - المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شابين في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا - المحلة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام.

تم رفع آثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالغربية النيابة العامة
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