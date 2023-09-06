مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالغربية

لقي شابين مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا - المحلة، في محافظة الغربية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق طنطا - المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شابين في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا - المحلة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام.

تم رفع آثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.