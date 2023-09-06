"صرف القاهرة" ينفذ حملات للتوعية المائية بمختلف المناطق .. صور

نفذت إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة، ندوات توعوية بالمعسكر الصيفي بمدارس: عمار بن ياسر ومنشية جبريل و25 يناير للتعليم الاساسي بحي البساتين، ومدرسة كامل الإعدادية بمنطقة صقر قريش، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كما تم تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة بجمعية مؤسسة رفاعي في ضوء التعاون مع الطب البيطري بمحافظة القاهرة.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن تلك الحملات تهدف إلي نشر ثقافة الوعي المائي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والتي تتضمن: ندوات توعوية وورش رسم وتلوين وتوزيع هدايا رمزية، وعمل مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، والتعريف بخدمات الشركة.

واشار الي انه تم تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة بمراكز شباب التجمع الأول وعزبة النخل، فيما شهدت كنيسة العذراء بمنطقة دار السلام عدة أنشطة للتوعية المائية تهدف إلى الحث على اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

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