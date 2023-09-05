دق ناقوس الخطر بحجم الزيادة السكانية.. نواب الشيوخ يشيدون بكلمة الرئيس في المؤتمر العالمي للصحة

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في المؤتمر العالمي للصحة والسكان وحديثه عن قضية الزيادة السكانية والعديد من الملفات الداخلية، حيث أعلن الرئيس في بداية كلمته، عن تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ليكون منصة من أجل مناقشة هذه القضية الكبرى، فهي أمر في منتهى الأهمية، مشيرًا إلى أن التعداد السكاني على مستوى قارة إفريقيا سوف يصل إلى 1.6 مليار نسمة على مدار السنوات القادمة.

ومن جانبه قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن الزيادة السكانية ناقوس خطر لدى الشعوب النامسة خاصتا اذا كانت غيرمنتجة؛ حيث إنها تلتهم العائد الاقتصادي الذي تحققه الدولة من إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم.

وأضاف التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن الزيادة السكانية في مصر تمثل أزمة كبيرة، بشكل بسيط اذا تم موازنة النمو الاقتصادي والسكاني، سياتي السكاني هو الاكبر والاضخم مؤكدًا على ضرورة تطوير رأس المال البشري وتحسين نوعية وجودة الحياة.

واشاد التمامي بإعلان الرئيس السيسي عن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل مستمر كل عام للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية.

وأشار التمامي إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، علاوة على مواجهة أية معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة للحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي يكفلها الدستور المصري.

وفي نفس السياق قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط ، إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، كشفت حجم وخطورة الزيادة السكانية والتنبيه لها بكل وضوح، كما شهدت إطلاق استراتيجية السكان وهو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها في الحاضر والمستقبل.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما أكده الرئيس السيسي، أن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة، ولا أوافق أن يكون هناك حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي، لأن الدولة في النهاية تدفع الثمن. مشيرا في كلمته، إلى تجربة الأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.

ولفت النائب محمد ابوحجازي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع مصر وصولا للريف المصري.

لافتا: إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال المؤتمر، وهو ما يؤكد على تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وأشار أبوحجازي إلى أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في مصر، خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية وتأكيد على دور مصر العالمي والبارز في هذه القضية واستعراض تجربتها.