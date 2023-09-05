الأهلي ينهي تأشيرات رحلة السوبر الأفريقي

أنهى مسئولو النادي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.

وعلمت “البوابة نيوز” أن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي تابع كافة الإجراءات الخاصة بترتيبات الرحلة والتأشيرات خلال تواجده مع بعثة الفريق في النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره الحالي في النمسا خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة غدا الأربعاء بعد التواجد عشر أيام في النمسا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

