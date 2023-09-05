"فلسطين للكتاب" ينطلق الخميس بمشاركة 390 جهة نشر عربية وأجنبية

يعقد معرض فلسطين الدولي للكتاب 13 بعد غد الخميس في رام الله بمشاركة 390 دار نشر وتوكيلات لدور نشر فلسطينية وعربية وأجنبية.

وصرح وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن المعرض هذا العام "يقام في الذكرى 75 للنكبة" وسيرفع شعار "من النكبة الى الدولة.. باقون".

وقال: "تشارك معنا هذا العام 390 دار نشر عربية ومحلية من الأردن ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق والكويت والإمارات وتونس والسعودية بجانب توكيلات مشاركة من دول أجنبية مثل تركيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا".

وأضاف: "يضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان كتاب ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر مربع"، مشيرا إلى أن هذه الدورة "تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب، وفضلا عن دور النشر، يستضيف المعرض 4 أجنحة رسمية لـ4 دول عربية هي الأردن والكويت وسلطنة عمان والمغرب، بجانب أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز المحلية".

وأوضح أبو سيف أن المعرض يضم فضاءات ثقافية متنوعة حيث تحمل قاعة الندوات والفعاليات هذا العام اسم الكاتبة الراحلة سلمى الجيوسي "التي اسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بمراجع ومؤلفات ستظل علامة فارقة في ثقافتنا".

وقال إن برنامج المعرض الممتد حتى 17 سبتمبر ويشمل عقد ندوتين يوميا حول موضوعات مختلفة بمشاركة مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين والكتاب والمثقفين الفلسطينيين، وتتناول هذه الندوات قضايا التعليم العالي الفلسطيني وحقوق الملكية الفكرية والسينما وتجارب المسرح الفلسطيني والأغنية الشعبية والتراث الثقافي المادي وغير المادي وسبل حمايته والصحافة الفلسطينية، ويخصص المعرض زاوية للشاعر الفلسطيني زكريا محمد الذي رحل في أغسطس الماضي عن 73 عاما وأخرى للفن التشكيلي يتم من خلالها افتتاح معرض لأحد الفنانين والفنانات الفلسطينيين يوميا ، كما توجد زاوية للمسرح وفعاليات للزجل الشعبي والدبكة.