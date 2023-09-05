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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ علاء مشرف لاختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي علاء مشرف لاختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة للشؤون المالية، وهو يُعد بمثابة أمين الصندوق في الأعراف واللوائح المصرية.

أكد وزير الرياضة أن مصر مليئة بالكوادر الرياضية والشبابية الوطنية التي تهدف لخدمة بلدها بمنتهي الإخلاص والتفاني في العمل.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن تواجد المصريين في المناصب الدولية تدل على ثقة الاتحادات الدولية والإقليمية في ممثلي مصر، بالإضافة إلي قدرة الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية.

وتمني صبحي التوفيق لمشرف في منصبه الجديد في الاتحاد الدولي في الفترة القادمة الأمر الذى يتيح له العمل على تطوير لعبة تنس الطاولة محليًا ودوليًا.

 

وزير الرياضة علاء مشرف الدولى لتنس الطاولة اشرف صبحي حمد محمدي
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