وزير الدفاع الروسي يعلق على إقالة وزير دفاع ﺃوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن ثقته في أن موقف أوكرانيا يعتمد على رأي السلطات الأمريكية، وليس وزير الدفاع الأوكراني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وجاءت تصريحات شويجو تعليقا على اقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

ونقلت قناة "زفيزدا" التلفزيونية عن وزير الدفاع الروسي قوله: "الأمر لا يعتمد على من سيكون وزيرا للدفاع. كل هذا يتوقف على ما ستقوله واشنطن".

ويوم الأحد، أعلن زيلينسكي قرر إقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف (أوميروف) ليحل محله. وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على قناته في "تلجرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".