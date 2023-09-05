ads
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي يعلق على إقالة وزير دفاع ﺃوكرانيا

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن ثقته في أن موقف أوكرانيا يعتمد على رأي السلطات الأمريكية، وليس وزير الدفاع الأوكراني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وجاءت تصريحات شويجو تعليقا على اقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

ونقلت قناة "زفيزدا" التلفزيونية عن وزير الدفاع الروسي قوله: "الأمر لا يعتمد على من سيكون وزيرا للدفاع. كل هذا يتوقف على ما ستقوله واشنطن".

 ويوم الأحد، أعلن  زيلينسكي قرر إقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف (أوميروف) ليحل محله.  وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على قناته في "تلجرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".

وزير الدفاع الروسي إقالة وزير دفاع ﺃوكرانيا سيرجي شويجو ﺃوكرانيا السلطات الأمريكية
ads