بسبب 300 جنيه.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره في حلمية الزيتون

لقي شاب مصرعه، علي يد عاطل، بعدة طعنات نافذة أثر خلافات مالية بينهما قدرها 300 جنيه،في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد بلاغاً لـ قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد جاره بسبب خلافات مالية قدرها 300 جنيه سلفه، في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

تبين بالعثور على جثة شاب يدعي « أندرو كريم» يبلغ من العمر 24 عاماً، به عدة طعنات نافذة أنهت بحياته على يد عاطل بسبب خلافات مالية قدرها 300 جنيه سلفة .

ومن ثَم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتابعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث والوقوف علي كافة ملابساتها.