تعرف على أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار في السوق الرسمي، اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2023، وسط توقعات بحدوث تراجع خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار فى مختلف البنوك الحكومية والخاصة، كالتالى:

البنك الأهلي

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.