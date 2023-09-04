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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار في السوق الرسمي، اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2023، وسط توقعات بحدوث تراجع خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار فى مختلف البنوك الحكومية والخاصة، كالتالى:

البنك الأهلي 

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي 

سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل 

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه البنك المركزي البنك الأهلي بنك مصر
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