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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب الجمباز بنتائجهم المميزة في بطولة رومانيا

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي  رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز وجميع أعضائه، بنتائج لاعبي المنتخب الوطني ببطولة ROMGYM TROPHY 2023 المقامة بدولة رومانيا.
حيث حصل اللاعب علي زهران علي الميدالية الذهبية بجهاز الحلق، واللاعب عمر العربي الميدالية الذهبية بجهاز حصان القفز، والميدالية الفضية للاعب محمد عفيفي بجهاز المتوازي.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة يهنئ لاعبي الاسكواش على جوائز الأفضل لعام 2023 المقدمة من PSA، حيث تقاسمت نور الشربيني ونوران جوهر جائزة أفضل لاعبة، وعلي فرج أفضل لاعب، وأمينة عرفي أفضل لاعبة ناشئة.

وجدد الوزير تأكيده أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

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