وزيرة التضامن تتابع الخدمات المقدمة للوافدين من السودان بموقف كركر ومنفذ قسطل البري

تابعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية منظومة العمل بوحدة الهلال الأحمر المصرى بموقف كركر الدولى ، والخدمات التى يتم تقديمها للوافدين عبر الوحدة .

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على مواصلة تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أعقبها قيام الوزيرة ونائب محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمنفذ قسطل البري على الحدود المصرية السودانية حيث إستمعا لشرح من مسئولى الجهات المختصة عن ما يتم بذله من جهود ، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة ، ومن بينها الخدمات التى يتم تقديمها عبر وحدة الهلال الأحمر .

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه توجد ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات التضامن الإجتماعى والصحة والإتصالات والنقل وهيئة السكك الحديدية من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين ، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها الهلال الأحمر المصرى ، ومؤسسة إنقاذ الطفولة ، واليونيسيف لتوفير كافة عناصر دواعى إنقاذ الحياة ، لافتاً إلى أنه أوجه الدعم يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة فى أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر ، ومنها الخدمات الغذائية والصحية والإتصالية وغيرها من الخدمات المختلفة .

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