بدء التسابق في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية" بمهرجان إبداع مراكز الشباب

بدأت وزارة الشباب والرياضة- برئاسة الدكتور اشرف صبحي الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، التسابق في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية "بمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، خلال الفترة من ٢ حتى١٧ ديسمبر الجاري بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

وانطلق اليوم السبت التسابق في مجال" الدوري المعلوماتي الثقافي" وتضمنت الفعاليات التصفيات الأولية في المعلومات العامة وأسفرت عن تصعيد المحافظات التالية لدوري ال ١٦ ( كفر الشيخ مع المنيا ، سوهاج مع البحيرة ، الإسماعيلية مع قنا، دمياط مع الأقصر ، القاهرة مع الإسكندرية، السويس مع الفيوم ، أسيوط مع الوادي الجديد).

يذكر أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يضم المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الإلكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".