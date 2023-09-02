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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء التسابق في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية" بمهرجان إبداع مراكز الشباب

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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بدأت وزارة الشباب والرياضة-  برئاسة الدكتور اشرف صبحي الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، التسابق في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية "بمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، خلال الفترة من ٢ حتى١٧  ديسمبر الجاري بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

وانطلق اليوم السبت التسابق في مجال" الدوري المعلوماتي الثقافي" وتضمنت الفعاليات التصفيات الأولية في المعلومات العامة وأسفرت عن تصعيد المحافظات التالية لدوري ال ١٦ ( كفر الشيخ مع المنيا ، سوهاج مع البحيرة ، الإسماعيلية مع قنا، دمياط مع الأقصر ، القاهرة مع الإسكندرية، السويس مع الفيوم ، أسيوط مع الوادي الجديد).

يذكر أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يضم المجالات التالية " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الإلكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".

اشرف صبحي الأدبية والفنية والعلمية الهيئة الهندسية بالقاهرة إبداع مراكز الشباب احمد محمدي
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