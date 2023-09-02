المشدد والغرامة لتاجرة الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهمه" ناني.م.م " بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمة الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني ، أحرز بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني ، بأنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهمه للمواد المخدرة بدائرة القسم فانتقل الي حيث أيقن تواجدها وبالكشف الفني عليها تبين صدور أحكام جنائية ضدها وقبل أصطحابها لديوان القسم لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها تبين احرازها بيدها علبة سجائر بداخلها عدد 35 لفافة بلاستيكية شفافة تحوي كلا منهن جوهر الهيروين المخدر احرزتهن وبمواجهتها أقرت حيازتها المواد المخدره في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.