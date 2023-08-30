طلاب جامعة المنيا من متحدي الإعاقة يحصدون مراكز متقدمة بملتقى إعداد القادة فى حلوان

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حصد طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة لمراكز متقدمة بفعاليات ملتقى طلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت شعار «مبدعون باختلاف 2» برعاية من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

حقق طلاب الجامعة المشاركون المركز الأول في كرة القدم بقياده الطالب احمد مجدى عبد الستار، والفائز بالمركز الأول كرويًا، كما حصلت الجامعة على المركز الأول أيضًا في البلاي ستيشن بقياده الطالب احمد سيد احمد "صم وبكم" والمصنف بالمركز الأول.

وأشاد رئيس الجامعة بما حققه الطلاب من تمثيل مشرف لجامعتهم، مؤكدًا على اهتمام الجامعة ورعايتها لطلابها الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، لافتًا إلى ما توليه قيادة الدولة المصرية من جهود لتسهيل كافة السُبل لأبنائها من ذوي القدرات، وتحقيق مشاركتهم الفعالة في صنع وبناء المستقبل.

وقد شارك طلاب الجامعة أيضًا في الدورات التثقيفية والتأهيلية التي أقيمت بالمعهد، وكذلك ورش العمل التي عُقدت لهم، فضلًا عن مشاركتهم بالزيارة التي تمت لأحد المشروعات القومية. أشرف على إعداد الطلاب وتأهيلهم للمشاركة، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، د. يسرى خلاف، مدير مركز متحدي الإعاقة، ود. سويسي رمضان، نائب مدير المركز.