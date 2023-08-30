"الدفاع الروسية" تعلن تدمير أربعة زوارق أوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أربعة زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية فجر اليوم الأربعاء - أن طائرة تابعة لطيران أسطول البحر الأسود قامت بتدمير أربع زوارق عسكرية أوكرانية سريعة في مياه البحر الأسود.

وأضاف البيان أن الزوارق كانت تحمل فرق الإنزال لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بعدد يصل إلى 50 فردا.

يذكر أنه في 22 أغسطس الجاري أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من منشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرقي جزيرة زمييني (جزيرة الأفاعي).

