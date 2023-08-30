ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أغانى زمن الفن الجميل بصوت أميرة رضا على ساحة الهناجر.. صور

جانب من الحفل
جانب من الحفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحيت الفنانة أميرة رضا، الليلة الـ١٣ من برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقد شهد المخرج خالد جلال الحفل، الذى شدت فيه الفنانة أميرة رضا، بمجموعة من اشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، منها: "شغلوني، وأحبك ياني، وبسبوسة، وأنا والعذاب وهواك، وقلب القاسى، وأمتى هتعرف، وتملي في قلبي، وحلوة يا بلدي"، إلى جانب عدد من أغانى فيروز

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.

أميرة رضا صيف الانتاج الثقافي ساحة مركز الهناجر للفنون خالد جلال