أغانى زمن الفن الجميل بصوت أميرة رضا على ساحة الهناجر.. صور

أحيت الفنانة أميرة رضا، الليلة الـ١٣ من برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقد شهد المخرج خالد جلال الحفل، الذى شدت فيه الفنانة أميرة رضا، بمجموعة من اشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، منها: "شغلوني، وأحبك ياني، وبسبوسة، وأنا والعذاب وهواك، وقلب القاسى، وأمتى هتعرف، وتملي في قلبي، وحلوة يا بلدي"، إلى جانب عدد من أغانى فيروز

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.