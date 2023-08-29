مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من العمداء السابقين لجهودهم المتميزة

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم بجلسته رقم 224، الدكتور محمد حماد هندي عميد كلية التربية، والدكتور إبراهيم محمد حامد عميد كلية الألسن، والدكتورة هبة الله أبو النيل عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة السابقين، لجهودهم المتميزة خلال فترة عمادتهم، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الشكر إلى العمداء وأهداهم درع الجامعة تقديرا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة، مشيدًا بدورهم لتطوير الجامعة وتحقيق العديد من النجاحات.

كما وجه رئيس الجامعة خلال المجلس، التهنئة للعمداء الجدد، لصدور قرارات توليهم عمادة الكليات والمعاهد بالجامعة، متمنيا لهم التوفيق والتقدم للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي والإداري بالكليات، ومواصلة مسيرة العطاء.