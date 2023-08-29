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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 5 مصابين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين لمستشفى بلبيس المركزي

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي اليوم، 5 أشخاص مصابي بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمركز بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول كل من: مريم ح ال س، 17 سنة، وسمر إ ع، 30 سنة، ومحمود ح ال ال، 3 سنوات، وفتحى أ ف س، 9 سنوات، وأنس ح ال س، 6 سنوات، مقيمين جميعًا بمركز أبو حماد والأطفال الثلاثة مصابين بحالات نزيف بالمخ وتم تحويلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين إحداهما موتوسيكل والأخرى توك توك بمركز بلبيس وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وجار العرض على النيابة العامة.

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