«الجنايات» تُعاقب عاطلا بالسجن 9 سنوات لاتجاره بالمخدرات في الجيزة

طريق تجارة المخدرات هو الأسهل بالنسبة للمسجلين والعاطلين، لأن من خلاله يتمكنون من جني المال بسرعة دون النظر إلي العواقب التي قد تترتب علي ذلك من سجن وقتل وغيره، وهذا ماحدث مع «خ.ف» عاطل، حيث قرر سلك مجال الإجرام واستغل منزله في الاحتفاظ بالمواد المخدرة والاتجار بها، وقد تم القبض عليه وحبسه من ثم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارا بمعاقبته بالسجن لمدة 9 سنوات.

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الجيزة، أن الواقعة بدأت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تُشير إلي قيام مسجل يُدعي «خ.ف» يبلغ من العمر 40 عامًا، بتحويل منزله لوكر لتجارة المخدرة، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها صحة المعلومات الواردة، وبناء علي ذلك توجه قوة أمنية لمكان إقامة المتهم بالجيزة، وتمت محاصرة منزله واقتحامه والقبض علي المتهم.

وأضافت التحقيقات، أنه تم تفتيش منزل المتهم وقد عثر بداخله على أكياس بلاستيكية لنبات مخدر الحشيش، كما عُثر على كمية من الأقراص المخدرة وبعض المواد بيضاء وصفراء اللون التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، كما عُثر على أقراص لعقار الترامادول المُخدر، وقفاز يد، وميزان حساس، وجهاز تاب، وهاتف محمول، وبعض الآلات والأدوات والمُعدات المستخدمة في تصنيع وإنتاج المواد المُخدرة وبطاقته الشخصية.

وأشارت التحقيقات، إلي أنه تم التحفظ على الأدوات والمواد التي تم ضبطها بمنزل المتهم واقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أكد أنه ظل بدون عمل لفترة طويلة مما دفعه إلي التفكير في سلك طريق يجلب له المال فلم يجد أمامه سوء الإتجار بالمواد المخدرة، وقد بدأ في إحضار كمية صغيرة من مُخدر الحشيش وبيعه ومع مرور الوقت جلب الأقراص المخدرة، بجانب ذلك وبدأ في توزيعها، واستمر هكذا لمدة عامين، ولم يكتف بذلك بل قرر تصنيع المخدرات وأحضر مجموعة من الأدوات المستخدمة في ذلك، ورود معلومات عنه لرجال الشرطة تم ضبطه ومن ثم صدر قرار بحبسه بعد توجيه له تهمة تصنيع جواهر مخدرة «الأندازول، الميثامفيتامين، الكيتامين» بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، كما حاز بقصد الاتجار أقراصًا مُخدرة «الترامادول»، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مُخـدرًا «الحشيش».

وفور ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت تصنيع المتهم للمخدرات والاتجار بها، وكذلك اعترافاته التي أشار من خلالها إلي ارتكاب للجرائم التي وردت بالتحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبعد تداول القضية لعدة جلسات قررت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بالسجن 9 سنوات بعد توجيه له تهمة الاتجار في المخدرات.