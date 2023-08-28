فرنسا تدين الضربات الروسية في قرية هوهوليف الأوكرانية وتدعم مقاضاة مجرمي الحرب

أدانت فرنسا ليلة الإثنين 28 أغسطس بأشد العبارات الضربات الروسية التي استهدفت منطقة بولتافا وقرية هوهوليف الليلة، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- بأن هذه الضربات استهدفت مرة أخرى البنية التحتية المدنية، ولا سيما موقعًا صناعيًا تعرض لأضرار جسيمة.

وأكدت إن هذا الاستهداف المتعمد للمدنيين يؤكد مرة أخرى أن روسيا تواصل تجاهل القانون الإنساني الدولي. وسيتعين عليها أن تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب.

وكما ستذكر وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا غداً بمناسبة مشاركة نظيرها الأوكراني كضيف شرف في مؤتمر السفراء، فإن فرنسا ستواصل إدانة تصرفات روسيا وإدانة استمرار حربها العدوانية. ضد أوكرانيا.

وستواصل دعمها لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، وستواصل دعم المحاكم الأوكرانية والدولية حتى لا تمر الجرائم التي ارتكبتها روسيا دون عقاب.