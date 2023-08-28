تفاصيل الاجتماع السري بين وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإسرائيلي في روما

عقد اجتماعٌ سري بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا بدون أي تسريبات مسبقة، حيث لفت هذا الاجتماع السري جميع الأنظار وأثار فضول العديد من الأشخاص والمتابعين، تاركًا الجميع في حالة من التساؤل والتكهنات.

وأكدت مصادر أن الاجتماع المفاجئ محاولة للتأثير على الأوضاع السياسية والدبلوماسية بين الجانبين، يكشف عن تطورات جديدة ومثيرة في العلاقات بين الدولتين، ومحاولة لتحقيق تقارب بين البلدين بعد قطيعة طويلة بين ليبيا وإسرائيل.

وأضافت المصادر أن الاجتماع أشعل أزمة داخل ليبيا إثر الكشف عن اللقاء، ودفع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى إقالة المنقوش.

يأتي ذلك بعد أن اجتمعت بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، مما تسبب في انتقادات واحتجاجات واسعة داخل البلاد.

فيما أوضحت الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن ترتيب اللقاء كان على أعلى المستويات.

والتقت وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلي بالعاصمة الإيطالية روما بشكل سري حسب ما أعلن الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمر الذي تسبب في خروج العديد من التظاهرات الليبية المعارضة للقاء، والرافضة لوجود علاقات بين كل من إسرائيل وليبيا.

وأوضح كوهين أن اللقاء الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، استهدف العلاقات بين البلدين، وتراث يهود ليبيا، وإمكانية التعاون بين البلدين والمساعدات الإنسانية الإسرائيلية.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن اللقاء يعد خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.