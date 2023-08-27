انضمام مصر لتجمع البريكس.. ماذا يعني اقتصاديا؟

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الأبعاد التي ستعود على الدولة المصرية بعد الانضمام لتجمع بريكس، مشيرا إلى أن هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم الآن يبحث عن الاقتصاد، مشيرا إلى أن النظام الدولي يشهد حالات استقطابات كبيرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبنت الحياد الإيجابي وفكرة عدم الدخول في استقطابات والسعي لبناء شراكات مختلفة والانفتاح على كل الدول وعلى الحياد في كل الأزمات التي يشهدها العالم.

وأوضح أن العالم، يعتبر أن مصر هي المدخل لقارة إفريقيا، وزيادة فرص الاستثمار معها في مختلف المجالات مثل مجال الهيدروجين الإخضر، مشددا على أن الانضمام لتجمع بريكس فرصة كبيرة وسيكون محفزا للصناعة المصرية إلى جانب فتح أسواق جديدة مع الصين والهند، هما نصف سكان العالم.

ولفت إلى أن الانضمام إلى هذا التجمع يزيد من تفاعل الدولة المصرية مع هذه دول تجمع بريكس، وزيادة الخبرات التكنولوجية، مبينا أن وجود مصر بهذا التجمع يفتح شراكات لجذب الاستثمارات الخارجية من كل دول المجموعة، وسيكون له آثار إيجابية على المواطن المصري.



