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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يلتقي لاعب المنتخب المصري للإسكواش مصطفى عسل

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أكد وزير الشباب والرياضة دعم اللاعب مصطفي عسل في برنامج الإعداد والتأهيل الخاصة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مستواه الفني للعودة للمنافسات الدولية مرة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطل العالم والمنتخب المصري للاسكواش مصطفي عسل للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلي اهتمام الدولة المصرية المستمر باللاعبين والمدربين والشخصيات الرياضية  لتقديم الدعم والتشجيع للرياضة والرياضيين في مصر، مع مناقشة كافة التحديات، وسبل تطوير الرياضة المصرية.

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