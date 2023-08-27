انطلاق فعاليات مبادرة حملة "حقك تنظمي" بالإسكندرية

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الاولى للحملة القومية لخدمات تنظيم الاسرة و الصحة الانجابية "حقك تنظمي" و التي تستمر حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة وتشمل المرحلة الأولى مناطقة المنتزة ومنطقة الجمرك ومنطقة غرب وإدارة برج العرب الطبية .

ونظمت منطقة الجمرك الطبية برئاسة الدكتورة اسراء زيدان، فعاليات اليوم الأول من الحملة بمنطقة المنشية، حيث شهدت الحملة القومية عدة تخصصات من بينهم " عيادة النساء وعيادة أطفال وعيادة باطنة وعيادة تنظيم أسرة ومبادرة الإعتلال الكلوى، ويتم الكشف والعلاج بالمجان، كما شهدت الحملة معرض الأسر المنتجة والتى تقدم بعض منتجات الاسرة المصرية من مشغولات وغيرها من منتجات، ومن المقرر أن تواصل الحملة القومية فعالياتها غدا الاثنين ٢٨ / ٨ وذلك بمنطقة حارة البلقطرية - الجمرك، والثلاثاء ٢٩ / ٨ ميدان سيدى ياقوت - الجمرك، والأربعاء ٣٠ / ٨ مساكن سوق الجمعة - اللبان، والخميس ٣١ / ٨ سوق السنوسي - اللبان.



و تُقدم جميع خدمات تنظيم الاسرة و الصحة الانجابية بالمجان خلال فترة الحملة إضافة إلى الكشف بالاشعة التليفزيونية وتوفير تخصصات طبية كأمراض النساء و الباطنة و الاطفال لتحقيق اقصى منفعة للسيدات المنتفعات و ذويهم.

