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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تنفي تقريرا لـ"بي بي سي" حول موقفها من تصريف اليابان للمياه الملوثة المشعة

كوريا الجنوبية واليابان
كوريا الجنوبية واليابان
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نفى تقريرًا إعلاميًا بثته قناة "بي بي سي" مفاده بأن الحكومة الكورية الجنوبية تؤيد اليابان في تصريف المياه الملوثة المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، قائلة " إنها ظلت توضح أنها لا تؤيد ولا تدعم تصريف المياه الملوثة ".

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة - "شاركت الحكومة بنشاط في مرحلة التقييم حول سلامة خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة المشعة، والتي أجريت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أوضحت أنها تعارض الخطة في حال عدم التأكد من تأمين السلامة وعملية التصريف بصورة لا يُعتمد عليها".

وفي تقريرها الوثائقي حول مشهد تصريف المياه في أول يوم للتصريف من محطة فوكوشيما النووية، قالت قناة "بي بي سي" إن الصين نددت باليابان ووصفتها بأنها تعتبر المحيط الهادئ حوضا لمعالجة مياهها الملوثة.

وذكرت أن الحكومة الكورية الجنوبية تؤيد خطة التصريف، على عكس الرأي العام في المجتمع الكوري.

وأكدت الوزارة الكورية الجنوبية، إن بلادها تتطلع إلى التزام اليابان بالمعايير العلمية بصورة دقيقة وتكشف المعلومات المتعلقة بها بشفافية، كما طالب بذلك رئيس الوزراء "هان ديوك-سو" أمس في خطابه للشعب.

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