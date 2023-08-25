مهرجان العلمين.. وزير الرياضة يشهد الجولة العالمية لبطولة الطائرة الشاطئية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية - العلمين 2023، المؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023 بقطر، والمقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الرفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، وأحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، محمود الجزار، ومحمد فؤاد أعضاء الشركة المنظمة القائمة على التنفيذ.

رحب وزير الرياضة بالضيوف في أرض مصر ومدينة العلمين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قامت بتطوير ونهضة كبيرة في مصر بصفة عامة ومدينة العلمين بصفة خاصة، وهو الأمر الذي وضع مدينة العلمين في مصاف المناطق السياحية وقبلة للزائرين.

وأضاف وزير الرياضة أن استغلال امكانيات الدولة في السياحة الرياضية وتنظيم الفعاليات والاحداث الرياضية هو الأمر الذي يعمل على جذب السياح وزيادة أعداهم في مصر.

واختتم وزير الرياضة كلمته متمنيا للضيوف التوفيق خلال منافسات البطولة، خاصة وأن هذه البطولة مؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023، حيث سيتأهل للجولة النهائية الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في كل جولة من الجولات العالمية.

يشارك في البطولة 46 فريق من مختلف دول العالم، "25 فريق للرجال، 21 فريق للسيدات" ويزيد عدد المشاركين عن 92 لاعب.