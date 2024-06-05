الكنيسة الأسقفية تختتم مؤتمر "رحلة تعلم"

اختتم اليوم الاربعاء، المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مؤتمر "رحلة تعلم" الذي ينظمهُ المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، وذلك بحضور الدكتور منير حنا مدير المركز ورئيس الأساقفة الشرفي.

تناولت جلسات المؤتمر مواضيع متنوعة، شملت: جمع القرآن الكريم والإنجيل، وأساسيات العقيدة الإسلامية والمسيحية، ودور الفلسفة المسيحية والإسلامية في القرون الوسطى، بالإضافة إلى واجبات المسيحي والمسلم تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، وترابط القرآن والسُنة في الإسلام، وعلاقة الكتاب المقدس بالتقليد، وأيضًا المفهوم المسيحي والإسلامي لمحبة الجار.

شهد المؤتمر جلسات نقاش مفتوحة عقب كل ندوة، حيث أتيح للمشاركين طرح أسئلتهم ومشاركة آرائهم حول الموضوعات المطروحة، وبرزت خلال هذه النقاشات الرغبة القوية لدى المشاركين في فهم بعضهم البعض بشكل أفضل.

شارك في تقديم الندوات الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالله رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي وماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي انترناشونال إلينوي، بالولايات المتحدة الأمريكية.



وشارك أيصًا الأب بيشوي حلمي أستاذ بالكلية الإكليريكية الاثوذكسية، الدكتور رضا محمود أستاذ بجامعة الأزهر، الدكتورة عزة رمضان العابده مدرس العقيدة في جامعة الأزهر، الأب مينا راهب وباحث بمعهد الدومينيكان للدراسات الشرقية في العباسية، الكاتب سمير مرقس، الدكتور شريف عاطف رئيس قسم العهد الجديد بكلية اللاهوت الأسقفية بمصر.