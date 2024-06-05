رئيس «أسيوط» يشهد احتفال «الدول العربية» بتوزيع جائزة محمد بن فهد

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء الموافق ٥ يونيه، الاحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية؛ لتوزيع جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل انتاج علمي في إصداره الأول بقيمة 250.000 دولار أمريكي، وذلك بمقر الأمانة العامة، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد / أحمد أبو الغيط، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسي الانصاري، وأعضاء مجلس الأمناء وممثلي الجامعات.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بفكرة الجائزة، والتي تهدف إلى تعزيز دور الجامعات في الإنتاج العلمي والتشارك في البحوث، واحياء روح التنافس العلمي بين الجامعات، وتعميم الاستفادة من الأعمال الفائزة لغرس الثقافة لدى الجامعات العربية في الفكر والابداع والابتكار.

ومن جانبها، أشادت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة في كلمتها؛ بجامعه محمد بن فهد، والتي تعد من الجامعات المتميزة في مجال البحوث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير البحث العلمي، واستطاعت هذه الجامعة أن تخوض باقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لأهدافها وخططها في رسم معالم حقيقية تشق طريقاً للبحث العلمي في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية، حيث أنها تعد شريك رئيسي في عدة ملفات مهمة تهدف إلى النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الجامعات على ممارسة البحث .