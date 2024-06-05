تهديد واغتصاب وفيديو فاضح.. تحديد حبس المتهمين بخطف سيدة بمصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ٣ متهمين بخطف سيدة واغتصابها تحت تهديد السلاح بمنطقة مصر القديمة، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت قبل وقت سابق بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي، لبيان واقعة الاعتداء الجنسي عليها، واغتصابها بالقوة، كما أمرت بعرض المتهمين أيضا لإجراء تحليل مخدرات لهم، للتأكد من تعاطيهم للمخدرات من عدمه.

ووجهت لهم النيابة تهم الاختطاف، واغتصاب أنثي تحت تهديد السلاح، ومحاولة ابتزازها.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين من جامعي القمامة، قاموا باختطاف سيدة ممن يجمعون البلاستيك ويقومون ببيعه، وحاولوا الاعتداء عليها تحت كوبري في الفسطاط بجوار منطقة بطن البقر، إلا أنها استغاثت للمارة ففرو هاربين.. ثم فوجئت المجني عليها، بأحدهم يهددها بنشر فيديو قاموا بتصويره لها يوم الواقعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل أنها تقابلهم، فذهبت إلي إحدى المشاتل بكورنيش الملك الصالح وتناوب المتهمين الثلاثة على اغتصابها بالقوة.

ورد بلاغ الي قسم شرطة مصر القديمة، من إحدى السيدات، يفيد بتعرضها للاغتصاب القوة، ومحاولة اعتداء سابقة، وابتزازها بمقاطع فيديو لها، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبسهم.