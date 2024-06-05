شروط الحصول على حافز التميز العلمي لموظفي الحكومة

يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي أقرها مجلس النواب، فهو يعطي امتيازات كثيرة للموظف الحكومي، منها الحصول على التميز العلمي.

وتستعرض «البوابة» شروط الحصول على حافز التميز العلمي بالقانون.. حيث حددت المادتين 124، و125 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط وضوابط منح الموظف العام حافز التميز العلمى على النحو الآتي:

نصت المادة 124 على منح حافز التميز العلمي وفقًا للشروط والضوابط الآتية:

1. أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمى الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة "39" من القانون أو ما يعادلها علمياً، بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

2. أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التى يشغلها.

3. يُستحق الحافز اعتباراً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلى باقى الوظائف .

ونصت المادة 125: "على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال، على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بيانا بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمى المنصوص عليها فى القانون واللائحة.