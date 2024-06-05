رئيس جامعة المنوفية يستعرض الخطة الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا لمتابعة الخطة الاستثمارية للجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا، والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور أيمن عبد الحميد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والمستشار عمر تركى مستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور محسن عزام أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة، والمحاسب أيمن بدر مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية.

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية للجامعة والمشروعات المدرجة بالخطة والمشروعات الجارى العمل على تنفيذها، والاعتمادات المالية المطلوبة لكل مشروع بالموازنة، مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للجامعة وسبل الاستغلال الأمثل لزيادة الموارد الذاتية، واقتراح لبعض الأفكار التى من شأنها زيادة حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة الجامعة التى تستهدف التطوير على كافة الأصعدة، والتى تتماشى مع خطة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الرئاسية لتطوير الجامعات وتطويع البحث العلمى ومخرجاته لخدمة المجتمع وتقديم مشروعات خدمية متميزة للمواطنين.

كما تابع القاصد آخر مستجدات مشروع المدينة الطبية ومعهد الأورام ومشروع توسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات، والاعتمادات المادية المطلوبة ودراسات الجدوى اللازمة بكل مشروع، مؤكدا أن جامعة المنوفية جامعة عريقة تمتلك الكثير من الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات بالإضافة إلى الإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ خطة الجامعة.